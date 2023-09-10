В Британии арестовали шпионов, передававших информацию Китаю: Сунак отреагировал – The Guardian

Премьер-министр Британии Риши Сунак выразил обеспокоенность премьер-министру Китая Ли Цяну по поводу вмешательства в работу британского парламента после ареста двух мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу Пекина.

Об этом пишет The Guardian.

Риши Сунак провел незапланированную встречу с премьером Китая на саммите G20 в Дели, Индия, спустя несколько часов после того, как стало известно об аресте в Британии двух мужчин, имевших связи с высокопоставленными депутатами от Консервативной партии Британии. Эти аресты произошли после нескольких громких предупреждений о китайском шпионаже в Британии.

"Конечно, я не могу комментировать детали текущего расследования, но относительно моей встречи с премьер-министром Ли – я сказал очень конкретно и поднял ряд различных проблем, в частности, я сказал о моей очень серьезной обеспокоенности любым вмешательством в нашу парламентскую демократию, которое, очевидно, неприемлемо", — сказал Риши Сунак после встречи с премьером Китая.

По данным китайских СМИ, Ли Цян сказал Риши Сунаку, что две страны "должны должным образом разрешать разногласия, уважать основные интересы и основные проблемы друг друга".

Однако Риши Сунак не стал утверждать, что Китай представляет угрозу для Британии.

"Я не считаю разумной внешнюю политику сокращения наших отношений с Китаем, который, в конце концов, является страной с полутора миллиардами людей, второй по величине экономикой и членом Совбеза ООН", — заявил премьер-министр Британии.

Риши Сунак также отказался исключить возможность приглашения Китая на саммит по искусственному интеллекту, который пройдет в Великобритании в этом году.

Напомним, в феврале в Лондоне заключили в тюрьму бывшего охранника посольства Великобритании в Берлине. Ему назначили наказание в размере 13 лет и двух месяцев заключения за шпионаж в пользу России.

В том же месяце в Великобритании задержали троих граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России. Они обвиняются в угрозе национальной безопасности страны.

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