Поджог дома Стармера: арестовали третьего подозреваемого

Полиция Великобритании. / © pixabay.com

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Лондонская полиция задержала еще одного мужчину по делу о серии поджогов в столице Великобритании, среди которых пожар в доме премьер-министра Кира Стармера.

Об этом пишет Reuters.

В понедельник утром в Челси, на юго-западе Лондона, был арестован 34-летний мужчина. Он подозревается в сговоре с целью поджога с риском для жизни людей, сообщила столичная полиция.

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Это уже третий арест по делу. Ранее задержали еще двоих - 21-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича и 26-летнего мужчину, имя которого пока не разглашают.

Лавриновичу предъявили обвинения по трем эпизодам поджога с угрозой жизни в связи с произошедшими на прошлой неделе пожарами. Один из инцидентов — возгорание входной двери дома Кира Стармера в районе Кентиш-Таун на севере Лондона. К счастью, никто не пострадал, хотя зданию были нанесены повреждения.

На момент пожара в доме проживала семья премьера – жена и двое детей. После избрания на должность главы правительства Стармер переехал в официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10.

Полиция также расследует два других события, связанных с поджогами в Ислингтоне и Кентиш-Тауне – у входа в многоквартирный дом и с участием автомобиля Toyota RAV4. Все объекты имеют связь с премьер-министром, что подтверждено в материалах, представленных в Вестминстерский магистратский суд.

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В связи с возможным политическим подтекстом расследование ведет антитеррористическое подразделение британской полиции.

Ранее британская полиция сообщила об аресте второго подозреваемого в причастности к серии поджогов объектов недвижимости, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Северном Лондоне. Накануне по этим же обвинениям был арестован гражданин Украины.