В Британии на автобусной остановке нашли секретные документы о миссии эсминца Defender в Черном море

В Британии на автобусной остановке нашли секретные документы о миссии эсминца Defender в Черном море

В документах отмечается, что Кремль может отреагировать на проход корабля агрессивно.

В британском Кенте на автобусной остановке обнаружили документы министерства обороны. В одном из пакетов была информации о миссии эсминца HMS Defender.

Об этом сообщает ВВС.

Нашедший их человек передал документы журналистов, но пожелал остаться анонимным.

В документах речь идет, в частности, о реакция России на проход эсминца через украинские воды вблизи побережья оккупированного Крыма. Отмечается, что Кремль может отреагировать на проход корабля агрессивно.

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В штабе рассматривали два возможных маршрута эсминца и три вероятных варианта ответных действий России — "безопасные и профессиональные" и "небезопасные и непрофессиональные". Британцы остановились на "безопасном и профессиональном прямом маршруте из Одессы в Батуми". Такой вариант, по их словам, продемонстрировал, что Лондон считает воды вблизи Крыма украинскими.

Согласно второму варианту, Defender держался бы подальше от берегов Крыма. Но это позволило бы РФ говорить, что Британия испугалась или де-факто признает украинские территориальные воды возле оккупированного полуострова российскими.

Из документов следует, что решение направить эсминец именно первым курсом было принято для того, чтобы выразить поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

В другой папке был план возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения там операции НАТО и вывода контингента США.

В правительстве Великобритании начали расследование инцидента.

Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня по британскому кораблю вблизи аннексированного Крыма. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, снял событие на камеру.

Обстрел британского эсминца российскими военными возле аннексированного Крыма — "Секретные материалы"

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