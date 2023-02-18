В Британии назвали истинную причину задержек с танками для Украины

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что только после принятия политического решения о поставках Украине танков многие страны узнали о реальном положении дел с их техникой.

По словам Уоллеса, за последние 30 лет армии стран НАТО на самом деле очень ослабли. Как оказалось, техника, которую теоретически могли бы сразу отправить Украине, оказалась либо не готова к этому, либо не отремонтирована вообще.

Об этом министр обороны Британии рассказал в интервью Spiegel.

"Политическое решение, безусловно, существует. Но многие страны обнаруживают, что у их армий нет оперативных танков, которые можно было бы поставить. Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не готовы или не отремонтированы для доставки в Украину. Или что на ремонт орудий или силовой установки понадобится определенное время. Вы знаете эти проблемы с оперативной готовностью в Бундесвере. В других странах ситуация не отличается", — признался Уоллес.

По его словам, страны НАТО с болью осознали, что их армии за последние 30 лет значительно ослабли.

"Существует определенное количество танков, которые есть у каждой страны. Но есть реальность, которая свидетельствует о том, что очень мало из них пригодны к эксплуатации. Даже 14 танков Challenger для Украины мы не брали со складов, где они хранились, они были сняты с боевого дежурства. В конце концов, политика приняла решение. Но потом началась проверка реальностью", — рассказал британский министр.

Уоллес добавил, что такая же ситуация сегодня не только с танками, но и с боеприпасами и другой техникой. Однако танки поступят в Украину, что бы то ни было, пусть даже это займет немного больше времени.

"Мы должны дать другим партнерам немного больше времени. Выключатель переключился, и это важно на данный момент. Одна из причин — это военное значение этого решения относительно танков для хода войны. Мы должны быть честными. Танки не являются чудо-оружием для немедленной победы в войне. Конечно, они явно эффективнее российских танков. Но кроме этого, зеленый свет относительно Challenger или Leopard был чрезвычайно важным знаком для Украины", — сказал Уоллес.

Британский министр отметил, что благодаря современным танкам Запад позволяет Украине лучше позиционировать себя в военном плане и приблизиться к стандартам НАТО по ведению войны.

"Для этого мы, немцы, американцы или поляки, сейчас тренируем украинских солдат. В краткосрочной перспективе это не изменит ход войны. Но в среднесрочной перспективе это очень важно", — отметил он.

Напомним, глава Минобороны Британии Бен Уоллес также заявил, что его страна готова передать Киеву современную авиацию. Однако ее обслуживание требует 150 техников на земле, поэтому Британия не готова отправить своих людей в Украину во время войны с РФ.

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