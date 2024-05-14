В Британии оправдались за якобы договоренность с Трампом о "мире" в Украине

Великобритания обещает не отказываться от поддержки Украины в ее войне против России.

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что Лондон не будет давить на Украину по поводу отказа от части ее территорий и подписания "мирного соглашения" с Россией.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на Times Radio.

"Нет никакого смысла в том, чтобы Британия пыталась убедить Украину, силой или другим способом, согласиться на отказ от части своей территории. Это дело исключительно Украины", – сказал Шеппс.

Министр подчеркнул, что предоставление Британией военной помощи и моральной оценки, "когда автократ осуществляет вторжение в соседнюю демократическую страну" верно, и назвал такое вторжение неприемлемым.

"Мы должны полностью поддержать их (Украину – ред.), чтобы выгнать Россию со всей их территории", – отметил Шеппс.

В то же время, премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак на вопрос о статье Times ответил, что не видел этого материала, добавив, что Британия всегда лидирует, когда речь идет об Украине.

Напомним, заявление главы британского оборонного ведомства касается материала издания The Times, в котором говорилось, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом якобы обсудили идею заключения соглашения между Россией и Украиной.

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