В Британии отреагировали на похищение россиянами генерального директора Запорожской АЭС

Посол Великобритании отреагировала на дерзкое похищение россиянами генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.
Посол Великобритании Мелинда Симмонс подчеркнула, что такие действия российских оккупантов являются преступлением и подрывают безопасное управление станцией.
Об этом Симмонс написала в своем Твиттере.
"Сообщается, что гендиректор Украинской атомной электростанции в Запорожье Мурашов был "задержан" Россией. Его должны немедленно уволить. Это задержание является преступлением, а также подрывает безопасное управление заводом", — написала посол Великобритании.
Напомним, российские оккупанты 30 сентября задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. МАГАТЭ обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с сообщениями о задержании гендиректора.
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