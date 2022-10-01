В Британии отреагировали на похищение россиянами генерального директора Запорожской АЭС

Посол Великобритании Мелинда Симмонс подчеркнула, что такие действия российских оккупантов являются преступлением и подрывают безопасное управление станцией.

Об этом Симмонс написала в своем Твиттере.

"Сообщается, что гендиректор Украинской атомной электростанции в Запорожье Мурашов был "задержан" Россией. Его должны немедленно уволить. Это задержание является преступлением, а также подрывает безопасное управление заводом", — написала посол Великобритании.

Напомним, российские оккупанты 30 сентября задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. МАГАТЭ обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с сообщениями о задержании гендиректора.

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