В Британии ответили, собираются ли они размещать своих военных в Украине

В Британии ответили, собираются ли они размещать своих военных в Украине

На следующей неделе глава британского МИД приедет в Украину.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс сообщила, что британские войска вряд ли будут размещены в Украине для боевых задач.

Об этом пишет Reuters.

Во время выступления Трасс в британском парламенте её спросили о возможности размещения британских военных в Украине.

"Маловероятно, что появятся такие обстоятельства", – ответила Трасс.

В то же время глава зарубежного ведомства отметила, что Британия работает над обеспечением Украины оборонным оружием и проведением профессиональной подготовки военных. Кроме того, страна инициирует поддержку Украины со стороны международного сообщества.

Напомним, ранее стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс на следующей неделе посетит Украину.

Кроме того, 25 января во Львовской области начались военные учения по применению новых противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые передала Великобритания. Учения проводят инструкторы британской миссии Orbital.

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