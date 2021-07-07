В Британии пообещали новые заходы кораблей в территориальные воды Украины

Британский корабль следовал самым коротким и прямым маршрутом.

ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины.

Об этом во время слушаний в Палате общин заявил глава МИД страны Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender, — пишет Feednews.

Как замети министр, британский корабль следовал самым коротким и прямым маршрутом. "Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать", — заявил Рааб.

При этом он добавил, что полностью поддерживает действия экипажа эсминца.

Напомним, что ранее британском Кенте на автобусной остановке нашли документы Министерства обороны. Находку обнаружили рано утром 22 июня, то есть накануне инцидента в Черном море. В одном из пакетов была информация о миссии эсминца HMS Defender. Человек, которые нашел, передал документы журналистам BBC, но пожелал остаться анонимным.

В документах говорится, в частности, о реакции России на проход эсминца через украинские воды у побережья оккупированного Крыма. Отмечается, что Кремль может отреагировать на проход корабля агрессивно.

Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня по британскому кораблю вблизи аннексированного Крыма. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании, впрочем, заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, снял событие на камеру.

Американский эсминец возле крымских берегов: почему учения Sea Breeze раздражают Кремль

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку