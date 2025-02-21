В Британии после заявлений Трампа сравнили Зеленского с Черчиллем

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Гили сравнил президента Украины Владимира Зеленского с британским премьером времен Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем.

Своими мыслями Гили поделился во время визита в Норвегию, сообщает издание "Sky News".

По словам Гили, он видел "приверженность украинского президента своей стране".

"Он был избран. Он избран лидер Украины, и он сделал то, что сделал Уинстон Черчилль в Великобритании во время Второй мировой войны — приостановил выборы во время войны. Наша задача — быть с украинцами, поддерживать украинцев, поддерживать их в их борьбе. Если они решат говорить, поддержать их в переговорах", — подчеркнул он.

Свое сравнение британский министр сделал после скандальных заявлений президента США Дональда Трампа в адрес украинского коллеги. Кроме того, Гилли выразил несогласие с высказыванием главы Белого дома о "нелегитимности" Зеленского.

"Это (Владимир Зеленский — Ред.) человек, преданный своей стране, руководил своей страной, и до сих пор руководит ею", — подчеркнул руководитель Минобороны Британии.

Напомним, в ООН также отреагировали на заявление американского президента Дональда Трампа о "нелегитимности" Владимира Зеленского. Такое заявление из Вашингтона вызвало критику в организации.

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