В Британии появилась первая улица в честь Владимира Зеленского – фото

В городе Харлоу, в графстве Эссекс, Великобритания, в пятницу, 21 июля, официально открыли первую в стране улицу, названную в честь президента Украины Владимира Зеленского. Пятая авеню в Харлоу теперь имеет официальное название "Пятая авеню — авеню имени Зеленского".

Об этом сообщает BBC.

Депутат Палаты общин от Консервативной партии Роберт Халфон пояснил, что Харлоу было построено для семей, вынужденных уехать из перенаселенного в результате разрушений Лондона после Второй мировой войны.

"Новый город Харлоу предстал как феникс из пепла. Мы хотели показать украинцам, что можно сделать — что после победы над Россией есть надежда, есть возможности, что у них будут хорошие новые города", — пояснил политик.

В Британии открыли первую в стране улицу, названную в честь президента Украины Владимира Зеленского. Фото: BBC.

Он также похвалил жителей Харлоу, помогших приютить и поддержать около 70 украинских беженцев с начала российского вторжения.

Также сообщается, что на церемонии открытия нового названия, во время которой был торжественно изменен знак, должен был присутствовать и посол Украины в Британии Вадим Пристайко, но его неожиданно уволили утром в пятницу.

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