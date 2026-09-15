В Британии предлагают сбивать российские дроны над Украиной: подробности

Беспилотник.

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Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские военные должны сбивать российские ударные дроны над Украиной.

Об этом он заявил в комментарии Daily Mail.

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Политик поддержал призывы к Великобритании перехватывать российские беспилотники, которые могут представлять угрозу для стран НАТО, чтобы не допустить атак Кремля на соседние с Украиной государства.

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«Это логичный следующий шаг. Ничто не помешает стране сбивать летящие над Украиной ракеты или дроны». Это соответствует международному праву и не может рассматриваться как эскалация, поскольку дроны находятся над Украиной, а не Россией», — заявил Воллес.

Угроза РФ для стран НАТО

Этой ночью Литва подняла истребители НАТО из-за российского БПЛА. Он был уничтожен. Президент Гинатас Науседа заявил, что на фоне усиления российской агрессии против Украины, способность НАТО быстро реагировать на подобные угрозы имеет критическое значение для безопасности региона.

В воскресенье, 13 сентября, россияне атаковали дронами поезд сообщением «Киев — Варшава» в нескольких километрах от Польши. В Варшаве после этого заявили о «реальной угрозе». В то же время премьер Дональд Туск предупредил поляков о «худшем сценарии», ведь ближайшие недели и месяцы станут периодом интенсивных действий со стороны России.

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