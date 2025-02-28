В Британии соберутся представители почти 20 государств, чтобы пообщаться о мирном соглашении для Украины – Стармер

Представители 18 европейских государств соберутся в Лондоне обсудить, в частности, мирное соглашение для Украины, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время совместной с Трампом пресс-конференции в Белом доме 27 февраля 2025 года.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Стармер сказал, что это должно быть соглашение, "которое будет крепким".

"И сегодня мы говорили о соглашении, о том, что это будет долговременная сделка, и, исходя из этого, наши команды теперь будут детально говорить", — добавил Стармер, ссылаясь на содержание его переговоров с Трампом.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что Соединенное Королевство готово увеличить расходы на оборону до величайших со времен холодной войны, ведь не может быть награды для агрессора, и кремлевского диктатора Владимира Путина необходимо остановить, чтобы "он".

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