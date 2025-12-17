В Британии заговорили о прорыве мирных переговоров Украины и России: подробности

Джон Гилли / © Сайт президента Украины

Переговоры по завершению российской агрессии против Украины достигли наибольшего прогресса за все время конфликта.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, подводя итоги 2025 года в соцсети X.

Прогресс в дипломатии и роль партнеров

По словам Гили, в настоящее время наблюдается существенная активизация усилий США по достижению мира. Особо важными стали сигналы, поступившие накануне из Берлина.

«Мы находимся на важном этапе этой войны. Усилия США по миру продвигаются, и вчера в Берлине появились сигналы о прогрессе в мирных переговорах, которые продвинулись дальше, чем когда-либо за время этой войны», — отметил министр.

Гили также сообщил, что в течение 2025 года союзники в рамках формата Рамштайн аккумулировали военную помощь для Украины на рекордную сумму — 50 млрд фунтов стерлингов.

Готовность к развертыванию сил

Британский министр подчеркнул, что Лондон готовится к периоду после прекращения огня. В настоящее время продолжается активное финансирование подготовки британских войск и авиации, чтобы обеспечить их готовность к развертыванию на украинской земле, когда наступит постоянный мир.

Несмотря на дипломатические успехи, ситуация на фронте и в тылу остается сложной. Гили предостерег, что Владимир Путин не прекращает жестокие атаки на украинские города, поэтому Запад не имеет права ослаблять поддержку.

«Мы должны активизироваться. Мы должны еще больше усилить нашу поддержку, чтобы оказывать давление на Путина, чтобы он заключил соглашение, а также чтобы защитить украинцев в течение зимних месяцев», — призвал глава Минобороны Британии.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что Россия рассматривает следующий год как год продления масштабных боевых действий. Поступающие из Москвы сигналы свидетельствуют об отсутствии реального желания мира.

Ранее мы писали, что впервые с начала полномасштабного вторжения прекращение войны кажется возможным. После серии интенсивных дипломатических встреч в Берлине с участием Украины, США и лидеров ЕС стороны заявили о «реальном и конкретном прогрессе». Финальным аккордом двухдневного марафона стал общий телефонный разговор с Дональдом Трампом.