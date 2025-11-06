В Британии заговорили о шансе на мир в Украине: кто может повлиять на Путина

Владимир Путин. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп до сих пор способен убедить российского "фюрера" Владимира Путина начать мирные переговоры по Украине. Впрочем, переговоры продолжают буксовать.

Об этом заявил Министр обороны Великобритании Джон Гили в комментарии Politico.

Британский политик отмечает, что ситуацию в Газе и прекращение огня в регионе нельзя сравнивать с событиями в Украине. Однако, говорит Гили, есть исключение.

"Президент Трамп – это та фигура, которая может посадить Путина за стол переговоров, которая потенциально может положить конец боевым действиям", – сказал он.

По словам Гили, работа партнеров Киева из "Коалиции решительных" "регулярно обновляется, чтобы мы могли действительно чувствовать, что готовы в момент установления мира, если бы он не наступил, вмешаться и помочь обеспечить его".

Отметим, что свои комментарии глава Минобороны Британии сделал после заседания Объединенных экспедиционных сил в Боде, где они подписали новое соглашение о партнерстве с Украиной.

Напомним, Дональд Трамп заявил , что Владимир Путин просил его "завершить войну в Украине". По его словам, это произошло во время их разговора по телефону две недели назад. Заметим, американский президент до сих пор считает, что оказал бы достаточное влияние на российского "фюрера", чтобы убедить его пойти на договоренности.

Ранее Трамп подчеркнул, что нет "последней капли" , которая докажет, что Путин действительно не готов закончить войну против Украины. Мол, иногда следует разрешить сторонам продолжать сражаться.