Джон Гилли. / © Сайт президента Украины

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Министр обороны Великобритании Джон Гили назвал 2025 год "критическим годом" для войны в Украине.

Об этом он заявил, выступил перед членами Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, пишет Sky News .

"2025 год – критический год для войны в Украине, и это критический момент. Мы стоим с вами в борьбе и мы стоим с вами в мире", - подчеркнул британский министр.

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По его словам, сейчас задача министров обороны стран-членов Альянса состоит в том, чтобы доставить срочную военную помощь в руки украинских бойцов.

Он призывает собравшихся переосмыслить, чем они могут помочь Киеву. Гили отметил 350 миллионов фунтов стерлингов, которые Лондон выделил 11 апреля. По его словам, это часть более широкого пакета помощи на сумму 450 миллионов фунтов стерлингов, который укрепит британско-украинские промышленные связи, а также предоставит Киеву больше вооружений.

"Сегодня мы пообещаем выделить еще миллиарды [на финансирование украинских военных]", - утверждает британский министр.

Напомним, на днях в администрации "фюрера" Владимира Путина сделали еще одно заявление о прекращении огня. В частности, Москва цинично заявляет о якобы своей солидарности с идеей прекращения огня.