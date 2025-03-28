В Британии заявляют, что Трамп дает Путину "слишком много"

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © ТСН.ua

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"Фюрер" РФ Владимир Путин получает "слишком много" от переговоров под руководством США по прекращению войны между Украиной и Россией.

Об этом заявил британский союзник Дональда Трампа, лидер партии правых популистов Reform UK Найджел Фарадж, пишет Politico .

Лидер британских правопопулистов отмечает, что окончательный результат переговоров не может быть победой российского правителя.

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"Совершенно правильно стремиться к миру, но мы не можем иметь мир, который превращает Путина в победителя", – сказал Фарадж.

Впрочем, не омыл комментарием британский политик и самого американского президента. Он говорит, что "не был бы на 100 процентов согласен с тем, где сейчас находится его команда, совершенно нет".

Эти комментарии по адресу Трампа впечатляют, учитывая длительную поддержку Фараджем президента США. Впрочем, британец сталкивается с собственным внутренним давлением по отношению к Украине. Ведь руководящая Лейбористская партия пытается изобразить его – мягкого по отношению к России.

"Мы хотим мирного соглашения. Конечно, все хотят мирного соглашения, но оно должно быть справедливым. В настоящее время кажется, что Россия получает слишком много", - сказал Фарадж.

По его словам, сейчас все выглядит так, будто Трамп дает Путину слишком много возможностей.

"Возможно, за кулисами с российской стороны происходят вещи, о которых мы не знаем, но сейчас это вызывает беспокойство", - добавил он.

Напомним, новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что США больше не являются надежным партнером. Поэтому страна будет стремиться резко снизить зависимость от Вашингтона.

Дата публикации 20:58, 27.03.25 Количество просмотров 29 Атака на Харьков, французско-британская миссия в Украине, побег Комарницкого | Главное за 27 марта