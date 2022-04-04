В британском министерстве обороны назвали главную цель вторжения России в Украину

В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку русские войска пытаются захватить город.
Захват Мариуполя в настоящее время является ключевой целью вторжения России в Украину, поскольку это должно обеспечить Кремлю сухопутный коридор для военных из РФ в оккупированный россиянами Крым.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine — 3 April 2022— Ministry of Defence (@DefenceHQ) Август 3, 2022
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/tn99P8tmbg
"В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются захватить город. Город продолжает подвергаться интенсивным неизбирательным обстрелам, но украинские силы оказывают решительное сопротивление, сохраняя контроль над центральными районами. Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку должен обеспечить сухопутный кори на оккупированную территорию Крыма", — говорится в сообщении в соцсети.
Напомним, Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. В оккупированном городе нет света, воды, отопления, связи и продуктов. Там остаются около 160 тысяч человек. Россияне берут в плен мирных жителей и массово увозят их в РФ.
Добавим, кафиры берут в плен мирных жителей Мариуполя и вывозят в РФ.
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