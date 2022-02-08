В бронежилете, шлеме и на бронетранспортере: на Донбасс приехала глава МИД Германии

Она провела рядом с линией столкновения около 40 минут.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 8 февраля, во второй день своего визита в Украину, отправилась на восток. Она посетила прифронтовое Широкино в Донецкой области, которое находится фактически на линии столкновения.
Об этом сообщает Bild.
Отмечается, что в целях безопасности на Бербок надели бронежилет и защитный шлем, а в Широкино министр приехала на бронетранспортере.
Она пообщалась с украинскими военными о текущей ситуации и провела рядом с линией столкновения около 40 минут.
Бербок отметила, что заброшенный поселок выглядит очень удручающим.
"Детские игрушки все еще в пути. Дома разрушены. Когда-то курорт, а теперь свидетельство того, что мы находимся в состоянии войны в центре Европы", — отметила она.
Напомним:
Накануне министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую Станицу Луганскую. Они также встретились там с украинскими военными.
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