В бронежилете, шлеме и на бронетранспортере: на Донбасс приехала глава МИД Германии

В бронежилете, шлеме и на бронетранспортере: на Донбасс приехала глава МИД Германии

Она провела рядом с линией столкновения около 40 минут.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 8 февраля, во второй день своего визита в Украину, отправилась на восток. Она посетила прифронтовое Широкино в Донецкой области, которое находится фактически на линии столкновения.

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что в целях безопасности на Бербок надели бронежилет и защитный шлем, а в Широкино министр приехала на бронетранспортере.

Она пообщалась с украинскими военными о текущей ситуации и провела рядом с линией столкновения около 40 минут.

Бербок отметила, что заброшенный поселок выглядит очень удручающим.

"Детские игрушки все еще в пути. Дома разрушены. Когда-то курорт, а теперь свидетельство того, что мы находимся в состоянии войны в центре Европы", — отметила она.

Напомним:

Накануне министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую Станицу Луганскую. Они также встретились там с украинскими военными.

Главнокомандующий ВСУ опроверг наличие планов по военным операциям в Крыму и на Донбассе

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