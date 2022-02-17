В Брюсселе министры обороны стран НАТО обсудят отвод российских войск и безопасность в Черном море

По видеосвязи к встрече присоединится глава украинского оборонного ведомства Резников.

Плюс 7 тысяч российских военных. Несмотря на заявления России об отводе войск, на границе с Украиной количество их военных увеличивается. Об этом пишет американская пресса, ссылаясь на источники в Белом доме. Отвод войск Кремля и безопасность в Черном море – основная тема, которую сегодня, 17 февраля, в Брюсселе обсудят министры обороны стран НАТО вместе с представителями Украины и Грузии.

Также читайте Совбез ООН по требованию РФ соберется на заседание по поводу Минских соглашений

Об этом рассказали в эфире ТСНРанок 17 февраля.

Между тем менее чем в десяти километрах от украинской границы российские войска в Беларуси на реке Припять развернули понтонный мост. Об этом сообщают исследователи, изучающие данные из открытых источников, ссылаясь на спутниковые снимки. В белорусском Минобороны заявляют, что таким способом они отрабатывают удары с воздуха.

Ранее Генсек Альянса заявлял, что Москва скопила рекордное количество войск возле Украины впервые со времен "холодной войны" и на эту угрозу нужно реагировать вовремя. И их частичного отвода, о котором заявляют в России, здесь еще не заметили. Нынешний кризис самый серьезный за последние десятилетия, заявил накануне Йенс Столтенберг.

Как жить в этой новой реальности и как реагировать – сегодня будут думать и лидеры стран-членов Евросоюза. Собираются на саммит, центральная тема которого – Афирка. Но в плотном графике из-за нынешнего кризиса нашлось место и для Украины – возможную угрозу со стороны России тоже обсудят. В настоящее время ЕС работает по трем направлениям: дипломатия, подготовка санкций и поддержка Украины. К слову, накануне Европарламент согласовал выделение ей пакета экстренной помощи в размере миллиарда и двухсот миллионов евро.

Читайте также: