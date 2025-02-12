В Брюсселе начался "Рамштайн": Умеров сообщил, что в повестке дня

Рустем Умеров подчеркнул, что Украина готова к переговорам по завершению войны, но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда государство будет сильным на поле боя.

В Брюсселе 12 февраля началось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Участники обсудят текущие потребности государства и долгосрочные решения.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, которого цитирует пресс-служба ведомства.

"Начинаю работу на заседании Контактной группы по обороне Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников", — отметил Умеров.

Впервые это заседание возглавляет госсекретарь по обороне Великобритании Джон Хили. Во встрече также принимает участие новый министр обороны США Пит Хегсет.

В повестке дня:

стабильная и своевременная поставка военной помощи в 2025 году,

ускорение поставок критически важного вооружения – противовоздушной обороны, авиации, боеприпасов,

инвестиции в оборонную промышленность в Украине и общие проекты с европейскими партнерами.

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Умеров акцентировал, что участники "Рамштайна" обсудят не только текущие потребности Украины, но и долгосрочные решения. Речь идет о:

расширении оборонного производства в Украине,

финансировании украинского оборонно-промышленного комплекса и создании новых предприятий,

увеличении объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.

Министр обороны также анонсировал, что на этой неделе состоятся ключевые мероприятия по безопасности Украины: заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны и Мюнхенская конференция по безопасности. Умеров проведет серию двусторонних встреч с министрами обороны союзников с целью усиления военного сотрудничества и реальных механизмов поддержки Украины.

"Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильна на поле боя", – акцентировал министр обороны.

К слову, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что отправляет в Украину министра финансов Скотта Бессента для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Американский лидер отметил, что "эта война должна закончиться в ближайшее время".

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