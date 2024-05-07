В Брюсселе обыскали офис немецкого евродепутата после ареста его помощника за шпионаж в пользу КНР

В офисе немецкого ультраправого евродепутата в Брюсселе провели обыск по обвинениям в шпионаже в пользу Китая.

Прокуратура Германии приказала провести обыск в офисе члена Европейского парламента от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Максимилиана Краха в Брюсселе после того, как его помощник был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Китая.

Об этом пишет Reuters.

Дело помощника Краха вызвало беспокойство в Европе относительно того, что он стал мишенью для китайской шпионской деятельности.

В прошлом месяце Германия также арестовала трех человек за передачу важных технологий Китаю для военных целей.

Как пишет издание, эти события снизили поддержку ультраправой партии AfD в опросах перед выборами в Европейский парламент, которые пройдут в июне. Максимилиан Крах является основным кандидатом от AfD.

Также читайте Немецкие ультраправые за день до вторжения РФ подготовили циничный призыв к правительству ФРГ — Bild

"Эти меры являются частью производства против Цзянь Г (помощника Краха – ред.) по подозрению в деятельности агента разведки", - заявили немецкие прокуроры.

Цзянь Г обвиняют в передаче информации о переговорах в Европейском парламенте представителям китайской разведывательной службы и в шпионаже за представителями китайской оппозиции в Германии.

Там также добавили, что обыски были проведены как в офисе Краха, так и в офисе его бывшего помощника. Одну из квартир бывшего помощника в Брюсселе обыскали 24 апреля, добавили прокуроры в Карлсруэ.

Максимилиан Крах накануне подтвердил обыски в офисе своего бывшего помощника на платформе в соцсети X.

"Это следовало ожидать после его ареста, и поэтому это совсем не удивительно... Это не касается ни меня, ни других сотрудников", - написал он.

Напомним, в Германии судят офицера бундесвера за шпионаж в пользу РФ.

Читайте также ведущие новости дня: