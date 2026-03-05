В Брюсселе поставили крест на плане быстрого вступления Украины в ЕС: что пошло не так

После ЕС окончательно отвергли план ускоренного вступления Украины / © ТСН.ua

Надежды Украины на ускоренное членство в Европейском Союзе были развеяны на ужине в Брюсселе, когда послы ЕС заявили главе аппарата Урсулы фон дер Ляйен, что страны-члены не одобрят предложение Комиссии относительно «обратного расширения».

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, во время рабочего ужина в среду послы ЕС, которые собрались в формате COREPER II, обсуждали возможные варианты ускорения интеграции Украины в Евросоюз. Несколько ключевых столиц Европы уже согласовали свою жесткую позицию по вступлению Украины в ЕС перед ужином. В ходе этой встречи они сообщили представителям Еврокомиссии, что страны-члены не поддерживают предложенный подход.

«Это еще один удар для Киева, поскольку ЕС также пытается спасти срочно необходимый пакет финансовой помощи, который задерживается из-за противостояния с Венгрией», — отметили в издании.

Что такое «обратное расширение» ЕС

«Обратное расширение» предполагает предоставление членства, а затем постепенное «наращивание привилегий». Это был один из четырех вариантов Еврокомиссии для Украины. Один дипломат описал атмосферу ужина как «нормальную», но отметил, что сообщение от столиц было резким.

«С этим покончено. "Обратное расширение" никуда не приведет», — сказал Politico один из дипломатов.

Четверо других дипломатов ЕС решительно отвергли обратное расширение как жизнеспособную стратегию для Украины или для любой другой страны.

«Они породили напрасные надежды. Теперь мы исправим это и скажем им: "Ну, на самом деле это обратное расширение мертво еще до своего начала"», — сказал один из высокопоставленных дипломатов.

«Мы хотим закрепить Украину в ЕС… но мы не можем нарушить наши процедуры и отказаться от системы, основанной на заслугах. Дело в том, чтобы найти реалистичный путь вперед — реалистичный здесь означает такой, что учитывает политические беспокойства национальных столиц», — добавил другой дипломат.

В кулуарах встречи несколько стран ЕС также давили на Киев, чтобы он предоставил инспекторам доступ к трубопроводу «Дружба», но получили отказ. Украина настаивает, что ей нужно время для оценки масштабов ущерба.

Ранее в Politico предупредили, что из-за эскалации на Ближнем Востоке Киев рискует потерять темп в переговорах по вступлению в Европейский Союз.