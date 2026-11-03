В Брюсселе уже завтра состоится встреча по поводу будущего Украины: Зеленский раскрыл детали

Владимир Зеленский / © Associated Press

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В среду, 4 ноября, в Брюсселе пройдут переговоры представителей Украины, США, европейских стран и НАТО. Стороны обсудят гарантии безопасности Украины и пакеты восстановления страны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент ТСН.ua.

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«Завтра в Брюсселе тоже будут наши команды. Будут встречи: Америка, Европа, НАТО, Украина. Будут говорить о пакетах восстановления, о гарантиях безопасности. Будут работать на уровне команд», — заявил глава государства.

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Особое внимание Зеленский уделил совместным производствам, международным проектам и последующей европейской интеграции Украины.

По словам президента, до конца 2026 года Украина должна открыть шесть переговорных кластеров в рамках процесса вступления в Европейский союз.

«Мы двигаемся в Европейский Союз. В этом году должны открыть шесть кластеров в переговорах о будущем вступлении в ЕС», — подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что евроинтеграция важна не только для обеспечения европейского будущего Украины, но и для поддержания морального духа украинцев во время войны.

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«Это важно для нас и с точки зрения гарантирования будущего Украины в Европе, и с точки зрения морального усиления наших людей сейчас. Евроинтеграция здесь мотивация украинцев», — отметил президент.

Зеленский прибыл в Германию на важные переговоры

Напомним, 3 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где запланированы встречи с канцлером и президентом Германии, а также президентом Бундестага. Глава государства также примет участие в Берлинской конференции безопасности.

Главными темами переговоров станут укрепление украинских ПВО, поддержка энергетики и координация дипломатических усилий.

«Самое главное – наша дипломатическая координация: важные встречи впереди, укрепление ПВО и поддержка нашей энергетики. Именно это будет приоритетом сегодняшних переговоров», - подчеркнул Зеленский.

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Новые переговоры Украины и России в Абу-Даби

Кроме того, 10-11 ноября в Абу-Даби запланирован новый раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США.

Как сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, стороны на рабочем уровне обсудят договоренности по безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к завершению войны.

Уиткофф выразил надежду на то, что встречи помогут развить результаты предварительных переговоров в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге и приблизить заключение длительного мирного соглашения.

Российскую делегацию на трехсторонних переговорах с США и Украиной в Абу-Даби возглавит помощник "фюрера" Владимир Мединский. По его словам, такое решение озвучил ранее сам диктатор Владимир Путин. Именно Мединского Москва вновь определила главным переговорщиком от российской стороны.

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