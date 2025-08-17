В Брюсселе завершились переговоры Зеленского с лидерами ЕС: что обсуждали накануне встречи с Трампом

Коалиция желающих / © Associated Press

В Брюсселе завершилась онлайн-конференция лидеров государств "коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского, продолжавшихся более 2,5 часов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По словам Сикорского, в повестке дня были ключевые вопросы: "остановка убийств в Украине, сохранение санкционного давления на Россию, принцип, который только Украина определяет свою территориальную судьбу, а также гарантии безопасности для Киева и Европы".

В ходе встречи европейские лидеры скоординировали совместные действия в преддверии встречи украинского президента с главой США Дональдом Трампом, а также обсудили гарантии безопасности для Украины.

Представитель Европейской комиссии Арианна Подеста сообщила корреспонденту "Суспільного", что дискуссии были сосредоточены на ключевых вопросах, в частности об обязательстве сохранять давление на Россию с помощью санкций и принцип.

"Европейские лидеры провели позитивный обмен мнениями с целью координации действий в связи с завтрашней встречей с президентом США Дональдом Трампом", - сказала она.

Подеста добавила, что обсуждались также "сильные гарантии безопасности, защищающие жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы". По ее словам, встреча стала возможностью для лидеров еще раз подтвердить единство в поддержке Украины на пути к справедливому и продолжительному миру. Других деталей конференции спикера Еврокомиссии не рассказала.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подытожил онлайн-встречу, отметив, что для установления мира важно оказывать давление на агрессора, а не на жертву.

Напомним, сегодня, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Брюссель.

Уже завтра, 18 августа, Зеленский с рядом европейских лидеров проведет в Вашингтоне встречу с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного урегулирования российской войны против Украины.

Также в Вашингтон отправятся немецкий канцлер Мерц, итальянский премьер Мелони и президент Финляндии Стубб, президент Франции Макрон и глава НАТО Рютте.