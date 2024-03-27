В Будапеште вспыхнули протесты с требованием отставки Орбана из-за коррупционного скандала – подробности

В Венгрии вспыхнули протесты – там требуют отставки Виктора Орбана из-за коррупции в правительстве.

В столице Венгрии – Будапеште – вечером 26 марта тысячи человек вышли на протест с требованием отставки премьер-министра Виктора Орбана и главного прокурора после обнародования аудиозаписи со свидетельствами о коррупции в правительстве.

Об этом пишет Reuters.

Протестующие прошли маршем от здания Генеральной прокуратуры к парламенту, с лозунгами: "В отставку, в отставку". У некоторых из протестующих были факелы.

Перед протестующими выступил Петер Мадяр – бывший супруг экс-министра юстиции Венгрии Юдит Варги. Он и опубликовал аудиозапись.

Мадяр подтвердил намерения создать собственную партию, чтобы "бросить вызов Орбану" на местных выборах и выборах в Европарламент в июне.

"Венгры благодарят вас за то, что вы пришли сегодня тысячами…, чтобы сказать властям, что с нас достаточно," – сказал Мадяр.

Детали скандала

Скандал в Венгрии вспыхнул из-за обнародования аудиозаписи с голосом бывшего министра юстиции Юдит Варги, на котором она якобы подтверждает сговор венгерских чиновников для скрытия фактов коррупции.

Петер Мадяр – бывший муж Юдит Варги – опубликовал запись в Facebook и YouTube. Он также передал запись в прокуратуру в Будапеште, чтобы ее использовали в качестве доказательства.

Варга обвинила Мадяра в домашнем насилии во время их брака и утверждала, что заявления были сделаны под давлением.

"Я сказала то, что он хотел услышать, чтобы поскорее убежать. В такой ситуации любой человек может сказать то, что он не подразумевает в состоянии страха", – заявила она.

Юдит Варга на записи подробно описала попытку помощников главы кабинета Орбана убрать определенные части документов по делу о взяточничестве. Она в деталях описывает, как другие чиновники добились удаления улик из протоколов суда, чтобы скрыть свою роль в коррупционных бизнес-операциях.

В центре дела – бывший государственный секретарь министерства юстиции Пал Волнер, которого в 2022 году обвинили в получении взяток от бывшего главы Службы судебных исполнителей Дердя Шадла. Оба не признали себя виновными. Прокуроры требуют для них тюремного заключения.

В заявлении прокуроров говорится, что они проанализируют запись, которую, по словам Мадяра, он сделал в январе 2023 года, а также соберут дополнительные доказательства.

"Юридически и физически невозможно уничтожить и вмешаться в документы обвинения", – говорится в заявлении.

В четверг прокуроры должны были провести пресс-конференцию.

Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач отказался отвечать на вопросы Reuters о содержании записи, прокомментировав: "Много шума ни из чего".

Напомним, Орбан назвал Евросоюз "имперскими оккупантами", а страны Запада "источником бескультурья и разрушения".

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