Политика
235
1 мин

В будущем правительстве Мадьяра сделали противоречивое заявление о партнерстве с Россией

В Будапеште заговорили о партнерстве с Москвой, несмотря на угрозы Венгрии и Европе.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Петер Мадьяр. / © Associated Press

Венгрия стремится к равноправным и прозрачным отношениям с Российской Федерацией, несмотря на то, что ее политика создает вызовы и угрозы.

Об этом заявила будущая министерка иностранных дел Венгрии Анита Орбан во время заседания парламентского комитета, сообщили Reuters и  HVG.

По ее словам, в нынешней геополитической ситуации «политика России создает угрозу безопасности для Венгрии и Европы».

«Россия останется партнером, но отношения не могут основываться на односторонней зависимости», — высказалась Орбан.

Представительница партии «Тиса» также отметила, что страна-агрессорка создает вызов в современной внешней политике. В то же время она не однозначно высказалась по поводу санкций против Кремля и их поддержки Будапештом.

Орбан объяснила, что страна отвергает любые шаги, вредящие венгерским интересам. В то же время, ввиду интересов других стран, не в Будапеште не будут препятствовать никаким санкциям.

Напомним, после победы на выборах оппозиционной венгерской партии Тиса в Кремле открестились от тогдашнего премьера Виктора Орбана. Мол, он не был союзником России в Евросоюзе, а являлся лишь «союзником венгерского народа».

В то же время спикер «фюрера» Дмитрий Песков выразил надежду, что премьер Петер Мадяр «пойдет на диалог с Кремлем» — как это делал его предшественник Орбан.

