В Бундестаге назвали Меркель частично ответственным за войну: в чем обвиняют экс-канцлера

Ангела Меркель во время своего канцлерства приняла ряд решений, которые сделали возможным полномасштабное вторжение России в Украину.

Такое мнение высказала глава комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн в интервью RTL и n-tv.

Одна из ошибок, отмечает политик, - отказ Германии открыть для Украины путь к членству в НАТО еще в 2008 году. По ее словам, тогда многие члены НАТО выступали за скорейшее принятие страны в Альянс. Впрочем, Германия и Франция в лице тогдашнего президента Николя Саркози были против "из-за уважения России". Такое решение Меркель подвергла резкой критике Штрак-Циммерманн.

"[Это] было большой ошибкой со стороны французов и Ангелы Меркель в то время", – считает германский депутат.

Особую ответственность Германии Штрак-Циммерман возлагает на поведение федерального правительства того времени. Теперь, по ее мнению, нужно встать на сторону Украины после нападения России, а также поддержать ее оружием.

"Но историю Ангелы Меркель придется переписать, особенно историю последних нескольких лет и полную неправильную оценку", – сказала Штрак-Циммерманн.

Позиция Меркеля в войне

На войну РФ в Украине Меркель отреагировала только после 99-ти дней полномасштабного вторжения. Бывший канцлер назвала ее "варварской" и выразила солидарность с Киевом.

В июне в интервью 2022-го она заявила, что допускает связь между ее отставкой и решением Путина вторгнуться в Украину. Также она не исключила, что со временем могла выступить посредницей в войне.

Впрочем, уже в декабре прошлого года Меркель заявила, что не намерена участвовать в переговорах. Она подтвердила, что руководствовалась собственной логикой, когда принимала решение о дальнейших действиях в отношении Украины и России, когда она занимала должность канцлера ФРГ.

Бывший канцлер также убеждена, что война агрессорки России против Украины закончится за столом переговоров. Но когда и при каких обстоятельствах могут начаться переговоры, Меркель не ответила.

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