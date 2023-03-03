В Бундестаге назвали Меркель частично ответственным за войну: в чем обвиняют экс-канцлера

В должности канцлера Меркель приняла ряд губительных решений.
Ангела Меркель во время своего канцлерства приняла ряд решений, которые сделали возможным полномасштабное вторжение России в Украину.
Такое мнение высказала глава комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн в интервью RTL и n-tv.
Одна из ошибок, отмечает политик, - отказ Германии открыть для Украины путь к членству в НАТО еще в 2008 году. По ее словам, тогда многие члены НАТО выступали за скорейшее принятие страны в Альянс. Впрочем, Германия и Франция в лице тогдашнего президента Николя Саркози были против "из-за уважения России". Такое решение Меркель подвергла резкой критике Штрак-Циммерманн.
"[Это] было большой ошибкой со стороны французов и Ангелы Меркель в то время", – считает германский депутат.
Особую ответственность Германии Штрак-Циммерман возлагает на поведение федерального правительства того времени. Теперь, по ее мнению, нужно встать на сторону Украины после нападения России, а также поддержать ее оружием.
"Но историю Ангелы Меркель придется переписать, особенно историю последних нескольких лет и полную неправильную оценку", – сказала Штрак-Циммерманн.
Позиция Меркеля в войне
На войну РФ в Украине Меркель отреагировала только после 99-ти дней полномасштабного вторжения. Бывший канцлер назвала ее "варварской" и выразила солидарность с Киевом.
В июне в интервью 2022-го она заявила, что допускает связь между ее отставкой и решением Путина вторгнуться в Украину. Также она не исключила, что со временем могла выступить посредницей в войне.
Впрочем, уже в декабре прошлого года Меркель заявила, что не намерена участвовать в переговорах. Она подтвердила, что руководствовалась собственной логикой, когда принимала решение о дальнейших действиях в отношении Украины и России, когда она занимала должность канцлера ФРГ.
Бывший канцлер также убеждена, что война агрессорки России против Украины закончится за столом переговоров. Но когда и при каких обстоятельствах могут начаться переговоры, Меркель не ответила.
Читайте также:
- Шольц раскритиковал противников поставки оружия в Украину: вспомнил Бучу и Мариуполь
- Бербок эмоционально обратилась к Лаврову: "Остановите эту войну"
- У Путина выдвинули условие для возвращения к ядерному соглашению с США