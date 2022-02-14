В Бундестаге обсуждается конфискация имущества олигархов из РФ в случае вторжения в Украину

В Бундестаге обсуждается конфискация имущества олигархов из РФ в случае вторжения в Украину

Кроме того, говорят о замораживании счетов фигурантов санкций.

Следует дать понять Владимиру Путину, что нападение Российской Федерации на Украину будет означать для Москвы "конец отношений с Европой",

Такое мнение в эфире телеканала Bild TV высказал глава парламентской фракции Свободной демократической партии (ВДП) Александер Ламбсдорфф.

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По его словам, при таком развитии событий экономическое взаимодействие между Германией и Россией "будет сведено к абсолютному минимуму". Одной из форм санкции, говорит Ламбсдорфф, может стать конфискация недвижимости русских олигархов в Германии. Мол, к этому следует подходить "более политически, чем юридически". Ламбсдорф отмечает, что некоторые российские олигархи "имеют огромные владения в Берлине".

"Если не будет уверенности в законности источников средств, использованных для приобретения недвижимости "лица икс", возможно, нам следует конфисковать недвижимость "лица икс", – предложил депутат Бундестага."

Среди других возможных санкций Ламбсдорф упомянул ограничение свободы въезда для фигурантов санкций и замораживание их счетов.

Как сообщалось, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал три элемента сдерживания российской агрессии против Украины. Глава МИД заверил, что сейчас позиции Украины на дипломатическом уровне самые сильные за последние восемь лет.

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