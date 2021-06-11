В Бундестаге отклонили призыв отказаться от "Северного потока-2"

"Зеленые" заявляли, что "Северный поток-2" вреден для климата.
В Бундестаге прошло голосование по проекту обращения к правительству о пересмотре политики в отношении России и отказе от "Северного потока-2", который подготовила партия "Зеленые".
Об этом сообщают РИА Новости.
Но предложение было отклонено.
Вынесенный на рассмотрение депутатов документ авторы назвали "Корректировка политики по России — последовательно защищать права человека, демократию и европейское мирное устройство".
Среди пунктов проекта, в частности, значился призыв к правительству "признать, что новые газопроводы, такие как "Северный поток-2", не нужны для энергоснабжения Европы, а, напротив, вредны для климата, прекратить поддержку "Северного потока-2" и отказаться от него".
Помимо этого, в документе был пункт о поддержке гражданского общества в России, призыв к правительству выступать против российского закона о нежелательных организациях, противостоять активности в ЕС российских олигархов и призыв к немецкому бизнесу отказаться от крупных проектов с российскими концернами.
Напомним, что ранее администрация президента США Джо Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2".
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