В Бундестаге отклонили призыв отказаться от "Северного потока-2"

"Зеленые" заявляли, что "Северный поток-2" вреден для климата.

В Бундестаге прошло голосование по проекту обращения к правительству о пересмотре политики в отношении России и отказе от "Северного потока-2", который подготовила партия "Зеленые".

Об этом сообщают РИА Новости.

Но предложение было отклонено.

Вынесенный на рассмотрение депутатов документ авторы назвали "Корректировка политики по России — последовательно защищать права человека, демократию и европейское мирное устройство".

Среди пунктов проекта, в частности, значился призыв к правительству "признать, что новые газопроводы, такие как "Северный поток-2", не нужны для энергоснабжения Европы, а, напротив, вредны для климата, прекратить поддержку "Северного потока-2" и отказаться от него".

Помимо этого, в документе был пункт о поддержке гражданского общества в России, призыв к правительству выступать против российского закона о нежелательных организациях, противостоять активности в ЕС российских олигархов и призыв к немецкому бизнесу отказаться от крупных проектов с российскими концернами.

Напомним, что ранее администрация президента США Джо Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2".

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