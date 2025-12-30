В Бундестаге призвали «прекратить оглядываться на Трампа» в вопросе войны в Украине

Путин и Дональд Трамп / © Getty Images

Вицеголова Немецкого Бундестага, эксперт по внешней политике партии «Союз-90/Зеленые» Омид Нурипур призвал Европу перестать ожидать, «с какой ноги проснется Трамп» в вопросе Украины.

Об этом информирует DW.

Нурипур охарактеризовал результаты переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским как «амбивалентные».

«С одной стороны, центральный вопрос конфликта в Украине — это право украинцев самостоятельно определять свой путь. И если в конце концов будет достигнут результат, который одобрит украинский президент и предусматривающий проведение всенародного голосования — а это тоже было частью результата — и жители Украины поддержат его, то так и быть. Не должно быть никого другого, кто решал бы, что произойдет с Украиной», — объяснил Нурипур.

С другой стороны, по мнению политика: «вчерашний саммит, честно говоря, ничем не отличался от всех остальных. Логика все больше удаляется от реальности в Украине и людей там и все больше определяется Путиным».

Комментируя дискуссии в Германии о возможном снабжении Киева крылатых ракет TAURUS, Нурипур выразил непонимание по поводу колебаний канцлера Фридриха Мерца.

«Я не знаю, почему он сейчас колеблется. Часы убегают все громче. Украина просто теряет время, пока россияне продолжают бомбить и разрушать инфраструктуру страны. Как совершенно правильно сказал Трамп, таким образом, россияне улучшают свою переговорную позицию. А мы, европейцы, просто сидим и смотрим, как Украина не может этого сделать, и не помогаем ей. Это большая ошибка», — отметил он.

По мнению Нурипура, европейские страны должны обеспечить Украине «все, что укрепляет ее обороноспособность», а не ждать, «встанет Трамп сегодня с левой или с правой ноги».

Ранее сообщалось, что в Кремле утверждают, что Трамп «шокирован» ударами по резиденции Путина и угрожают пересмотром своей позиции.

