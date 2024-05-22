В Бундестаге раскритиковали Макрона и Шольца: Слова следует подтверждать действиями по Украине

Глава комитета по обороне в немецком Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала президент Франции Эммануэля Макрона ускорить поставки вооружения в Украину и возмутилась колебанием Берлина относительно передачи Taurus для ВСУ.

Об этом политик высказалась в интервью Politico.

По ее словам, официальный Париж Франция выступает с "большими речами", но должен "подтверждать свои слова действиями".

"У нас есть проблема, что в то время как Польша как соседняя страна делает многое, тогда как Германия делает многое, Франция делает относительно мало", — сказала Штрак-Циммерманн.

В преддверии встречи министров иностранных дел Германии, Франции и Польши в формате "Веймарского треугольника" Штрак-Циммерманн призвал союзников прислать больше оружия, боеприпасов и системы ПВО для Украины

"В Украины нет времени, и все, все, все должно происходить гораздо быстрее. Я ожидаю, что Франция именно потому, что она является важной страной, не только произносит громкие речи, но и подкрепляет свои слова действиями",- заявила она.

Не обошла стороной политика и немецкого канцлера Олафа Шольца. Штрак-Циммерманн раскритиковала главу правительства ФРГ за то, что оно "не делает больше для Украины". В частности, отказывается отправить дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По словам Штрак-Циммерманн, Шольцу нужно действовать быстрее – даже если Германия уже сделала больше, чем другие страны.

"Я надеюсь, что когда ситуация изменится, он поймет, что совершил большую ошибку, не дав зеленый свет год назад. Так, что в этом вопросе надежда умирает последней", — подчеркнула она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский резко обратился к Западу из-за долгих колебаний по поводу помощи Украине в борьбе с российской агрессией. Также он призвал предоставить ВСУ больше современных истребителей F-16 и систем ПВО Patriot.

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