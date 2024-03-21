В Бундестаге резко прокомментировали призыв соратника Шольца о заморозке войны в Украине

Замораживание войны в Украине помогло бы только Кремлю.

Лидер немецкой Партии зеленых Омид Нурипур резко ответил на идею соратника канцлера Олафа Шольца, лидера парламентской фракции СДПГ Рольфа Мютцениха о заморозке войны в Украине.

Об этом со ссылкой на политика сообщает NTV.

Омид Нурипур отмечает, что замораживание войны помогает только российскому агрессору. Это, отмечает политик, — нынешние реалии.

"Люди там почувствуют не мир. Они не заслуживают того, чтобы мы сидели за столами и просто говорили: "Мне больше не хочется вести эту войну", — подчеркнул он.

По его словам, если Украина не вернет свою страну, это будет означать, что "будет шаблон для следующей войны". Он добавил, что суть войны состоит в суверенитете и самоопределении народа в Украине.

"Эти люди, которые встают и говорят, я щелкаю пальцами и скажу Зеленскому, что он должен делать, они не колония Германии, они независимое государство", — подчеркнул Нурипур.

Напомним, Рольф Мютцених заявил, что не намерен отказываться от своих слов о необходимости заморозки войны в Украине, хотя правительство ФРГ имеет противоположную позицию. Политик отметил, что использует термин "замораживание конфликта", принятый в политологии и исследованиях мира, и будет продолжать его применение.

В свою очередь, представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт заявил, что Германия не поддерживает заморозку конфликта в Украине. Именно поэтому он отказался комментировать заявление о таком сценарии, которое делал Рольф Мютцених.

Читайте также: