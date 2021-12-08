В Бундестаге состоятся экстренные слушания из-за стягивания российских войск к границам Украины

В Бундестаге состоятся экстренные слушания из-за стягивания российских войск к границам Украины

Украина ожидает от Германии "мощное предупреждение путинскому режиму".

В немецком Бундестаге 9 декабря состоятся парламентские слушания из-за стягивания российских войск к границам с Украиной.

Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"В четверг, 9.12, на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания по теме: "Позиция Федерального правительства по поводу скопления российских войск вдоль государственных границ Украины", — сообщил Мельник.

Дипломат ожидает "мощное предупреждение путинскому режиму из Берлина".

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В четверг, 9.12., на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания по теме: «Позиция Федерального правительства по скоплению российских войск вдоль государственных границ Украины». Ожидаем мощного предупреждения путинского режима из Берлина pic.twitter.com/eaYTxecfCz — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 8, 2021

Напомним, что Олаф Шольц стал новым канцлером Германии , заменив на этом посту Ангелу Меркель. Вскоре он представил состав своего правительства.

Ранее сообщалось, что 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры. В случае вторжения РФ в Украину официальный Вашингтон от себя и европейских партнеров предупредил Кремль о масштабном пакете санкций, что нанесет значительный ущерб российской экономике.

После переговоров с Путиным Байден собрал европейских союзников на телефонной конференции.

В свою очередь Зеленский прокомментировал переговоры Байдена и Путина, назвав разговор "положительным моментом".

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