В Бундестаге заявили, что нормальных отношений с Россией не будет десятилетиями: "Путин — преступник и террорист"

В Бундестаге назвали Путина военным преступником и террористом. Из-за его действий "не обремененных" отношений с РФ не будет еще десятки лет.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что нормальных отношений с Россией не будет еще десятилетиями.

Об этом Штрак-Циммерман сказала в интервью RND.

"Россия вышла из сообщества гуманитарных государств. Владимир Путин – военный преступник, террорист, массовый убийца", — заявила она.

Штрак-Циммерман добавила, что большинство россиян поддерживают курс Путина и войну против соседней страны.

"Многие российские солдаты, которые ежедневно убивают, сжигают, пытают и насилуют, также ответственны за эту войну. Не отягощенных, нормальных отношений с Россией не будет десятилетиями. Политическая система в России полностью деградировала и должна быть полностью изменена. Поэтому задачей следующих поколений, если Россия изменится, будет снова начать говорить друг с другом", — подчеркнула глава оборонного комитета Бундестага.

Кроме того, Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн раскритиковала канцлера Германии Олафа Шольца за отказ предоставлять Украине танки для борьбы с российской агрессией.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готова вернуться к экономическому сотрудничеству с Россией после завершения войны в Украине.

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