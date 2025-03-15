Эксперт назвал три фактора, которые могут заставить Путина пойти на уступки

Путин пытается тянуть время и "продавить то, что ему выгодно".

Директор Центра оборонных стратегий Александр Хара отмечает, что для президента России Владимира Путина прекращение огня "не интересно". Зато он хочет сразу мирное соглашение, которое будет удовлетворять все его желания".

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Поэтому точно можно сказать, что без своих требований россияне не согласятся на прекращение огня. Будут выдвигать и реалистичные вещи, и те, которые ни украинцы, ни европейцы, ни даже американцы не смогут принять", — заявил Хара.

По его словам, Путин пытается тянуть время и "продавить то, что ему выгодно".

"То, что он отказывается от этого предложения США, не открыто, понятно, иначе бы тогда вся вина была бы на нем. Путин будет пытаться его или размыть, или торпедировать неприемлемыми для нас вещами. Он стремится продолжать конфликт и хочет навязать американцам идею, что нужно сразу разговаривать о мирном соглашении, где все "хотелки" РФ по Украине и Европе будут реализованы", — добавил эксперт.

Тем не менее, Хара отметил, что есть несколько факторов, которые могут заставить его согласиться на определенные уступки, но выдвинув свои какие-то требования.

"Первое — это состояние экономики РФ, которая находится в кризисе. Он понимает, что снятие санкций позволило бы получить глоток свежего воздуха для его экономики. Второе — несмотря на то, что россияне медленно продвигаются на Курском направлении, но у него есть большая проблема с привлечением новых сил, которые он может бросить в эту топку войны. Конечно, это проблема, которую можно решить, только объявив всеобщую мобилизацию, что будет не хорошо воспринято большинством россиян, которые радостно поддерживают войну, пока от них не требуют принимать в ней участие", — заявил директор Центра.

Третьим важным аспектом являются отношения с Дональдом Трампом, ведь Соединенные Штаты способны сделать России очень неприятно на многих направлениях.

"Третий важный момент — это отношения с Трампом. Конечно, не хочется как-то задеть гордость американского президента и отказать ему напрямую, потому что, действительно, от Трампа можно чего-то ожидать неприятного, а Соединенные Штаты способны сделать России очень неприятно по многим направлениям", — резюмировал Хара.

Напомним, Зеленский призвал США не поддаваться попыткам России затянуть начало перемирия.

Читайте также: