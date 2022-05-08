В Центре противодействия дезинформации объяснили, почему заявление о присвоении абонентам ОРДЛО российского телефонного кода – очередная манипуляция

В Центре противодействия дезинформации объяснили, почему заявление о присвоении абонентам ОРДЛО российского телефонного кода – очередная манипуляция

Коды непризнанных мобильных операторов Феникс и Лугаком действительно изменились.

Центр противодействия дезинформации объясняет: громкое заявление о присвоении абонентам ОРДЛО российского телефонного кода +7 – очередная манипуляция.

Об этом идет речь в соответствующем сообщении в Telegram-канале.

7 мая предводители ОРДЛО заявили, что получение отдельного кода мобильного оператора российской системы – это важный шаг на пути к полной интеграции временно захваченных территорий Украины из РФ.

Коды непризнанных мобильных операторов «Феникс» и «Лугаком» действительно изменились, но:

Абоненты сообщают, что из «Феникса» можно позвонить только на российский «МегаФон», а из «Лугакома» – только на российский «МТС».

Феникс и Лугаком все равно остаются непризнанными операторами, с которыми ни одна страна, даже РФ, не заключили договор о роуминге. То есть абоненты из ОРДЛО не могут использовать свои сим-карты в России.

Соглашения между "Фениксом" и "Лугакомом" нет. Жители ТОТ Донетчины не могут звонить по телефону жителям ТОТ Луганщины

Итак, интеграция ОРДЛО – очередное манипуляционное заявление пропаганды РФ до 9 мая.

Ранее сообщалось, что на Запорожье кафиры убили общественного активиста.

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