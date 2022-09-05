В Центре противодействия дезинформации сообщили основные темы, продвигаемые российскими "СМИ" на прошлой неделе

Центр противодействия дезинформации сообщает об основных темах, которые продвигала пропаганда.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале.
В частности, речь шла якобы о следующем:
- Украина якобы нарушает правила ведения войны.
- Контрнаступление якобы потерпело поражение, ВСУ терпят убытки.
- А западное оружие уже не помогает Украине
Как роспропаганда освещала эти темы:
- «Не имея возможности победить РФ на поле боя, Украина прибегает к провокациям и откровенному террору. Обстреливая ЗАЭС Украина пытается шантажировать мир ядерной катастрофой и постоянно удерживать высокий градус напряженности», — убеждали российские «СМИ».
- «Для демонстрации эффективной поддержки Украины Западом киевский режим решил прибегнуть к имитации большого контрнаступления, для чего было совершено несколько имитационных ударов на Юге. Но ВСУ понесли значительные потери в технике и личном составе», — такое сообщение продвигали российские пропагандисты.
- «Западное оружие не сыграло никакой значимой роли во время «спецоперации». Мероприятие начинает сокращать поставки вооружения, ограничивать другие виды помощи в надежде на уменьшение цен на энергоресурсы со стороны РФ», — уверяли они.
Ранее мы рассказывали, как РФ распространяет пропаганду в популярной соцсети TikTok.
Напомним, в ISW рассказали, как Кремль усиливает цензуру на освещающих войну блоггеров.
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