В «Центре Разумкова» назвали неуместной отставку главы Минэнерго

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что замена главы министерства энергетика в нынешних условиях неуместна.

"Сейчас главное это фокус на достойном прохождении ОЗУ, а не на бессмысленных спорах", — прокомментировал он инициативу отдельных депутатов о замене главы Минэнерго.

По его словам, все силы должны быть направлены на обеспечение работы энергосистемы в условиях постоянных российских ударов.

Пока ситуация в энергосистеме стабильна и отрасль сплочена вокруг общей цели — успешного прохождения отопительного сезона.