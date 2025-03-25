В Чехии назвали положительный для Украины сценарий после окончания войны

Сохранение контроля над 80% территории после окончания войны станет успехом для Украины.

Об этом заявил советник чешского правительства Томаш Пояр, пишет издание Denikn.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп пытается нормализовать отношения с Владимиром Путиным, и это может способствовать заключению соглашения между Киевом и Москвой.

Но в то же время Томаш Пояр заявил, что если на этих переговорах Украина сможет сохранить контроль над 80% собственных территорий, то это можно будет уже считать хорошим результатом для украинцев.

"Ждем, чтобы увидеть, удастся ли Дональду Трампу остановить войну и, в конце концов, будет ли контролировать Украина 80% своей территории – что, кстати, было бы огромным успехом. Конечно, это не то, что Владимир Путин представлял три года назад", — отметил Пояр.

Он также предположил, что такое развитие событий не станет победным для украинцев, но все же будет настоящим стратегическим поражением для россиян, у которых явно были более глобальные планы войны на Украине.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский окончательно заявил, что Киев не признает оккупированные территории российскими. Это "красная линия", которую государство не пересечет.