В Чехии руководители внепарламентской правопопулистской и пророссийской партии PRO, представитель антиправительственного объединения "Чешская Республика против бедности" Йиндржих Райхл заявил, что Прага не должна оказывать военную помощь Украине. Мол, это не отвечает национальным интересам страны.

Об этом сообщает издание ČTK.

Отмечается, что накануне в Палате представителей обсуждались петиции антиправительственного объединения, в которых содержатся требования "прекратить риторику о том, что Чехия находится в состоянии войны", а также прекратить поставки военной техники в Украину.

Позиция партии PRO

Йиндржих Райхл и другие представители политической силы заявили о необходимости "дипломатического и мирного разрешения конфликта". По словам политика, утверждения о том, что в Украине воюют, в том числе и за Чехию, не соответствуют действительности.

"Это ложь, это чистая манипуляция... Каждый день, когда война в Украине затягивается, происходит больше страданий, больше ненужных смертей, больше ненужного кровопролития и больше экономических потерь, а также дальнейшее ухудшение позиции Украины в переговорах о возможном мире", — сказал он. .

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Ответ Минобороны Чехии

Заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш отмечает, что "господин Райхл очень громкий, но очень часто говорит глупости".

Представитель оборонного ведомства заявил, что без западной помощи российские оккупационные войска могли бы дойти до Ужгорода. Ведь из Кремля неоднократно раздавались заявления о том, что РФ воюет "против всего Запада", а значит, и против Чехии, подчеркнул представитель Минобороны.

"Не вызывает сомнений то, что если бы мы изначально не поддержали в военном плане Украину – Чехия, Польша, почти все другие европейские страны и другие страны мира, то российская армия была бы сегодня в Киеве или даже в Ужгороде", — отметил он.

По словам Йиреша, решение о прекращении войны полностью зависит от агрессорки России и ее диктатора Владимира Путина. При этом независимость Украины отвечает национальным интересам Чехии, заявил политик.

"Вражеские ракеты не упадут на территорию Чехии, если мы поможем Украине защитить ее независимость", — отметил замминистра обороны.

Напомним, президент Чехии Петр Павел раскритиковал "усталость от войны" в Европе. Ведь, по его словам, здесь его не чувствуют так, как в Украине. Чешский лидер отмечает, что помощь Украине является нашим (чешским – Ред.) интересом.

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