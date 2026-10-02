В Чехии провели параллель между Украиной и Мюнхеном-1938: от чего предостерегли мир

Чехия

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Мир не имеет права соглашаться на решение Украины без ее участия или надеяться, что территориальные уступки России принесут длительный мир.

Об этом в комментарии Укринформу заявила депутат чешского парламента и бывшая министерка обороны Чехии Яна Чернохова.

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Она провела параллель между современной войной России против Украины и событиями 1938 г., когда Великобритания, Франция, Германия и Италия подписали Мюнхенское соглашение без участия Чехословакии.

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По словам Черноховой, тогда союзники фактически согласились на передачу Судетской области нацистской Германии в надежде избежать большей войны.

"Мы не имеем права пожертвовать Украиной", - подчеркнула она, добавив, что именно Киев должен иметь ключевое слово в определении послевоенного устройства страны.

Чернохова также раскритиковала дискуссии о возможности "платить за мир территорией". По ее мнению, история Мюнхенского соглашения показывает опасность решений о судьбе государства-жертвы агрессии без его участия.

Отдельно она выразила обеспокоенность российскими ударами по украинской энергетике накануне зимы и призвала не воспринимать разрушение критической инфраструктуры как новую норму.

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Эксочительница Минобороны Чехии также заявила о снижении уровня поддержки Украины со стороны нынешней чешской власти. Она обратила внимание, что премьер Андрей Бабиш за десять месяцев не посетил Украину, как и министр обороны Яромир Зуна.

Ранее сообщалось, что разведка Дании предупредила о росте рисков ограниченного военного вторжения или гибридных атак России против одной из стран НАТО уже в ближайшие месяцы .

Мы ранее информировали, что залет российского Ми-8 в Польшу является частью подготовки Кремля к потенциальной агрессии против НАТО .

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