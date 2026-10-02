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В Чехии провели параллель между Украиной и Мюнхеном-1938: от чего предостерегли мир
Экс-министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что международное сообщество не должно допустить в отношении Украины повторения сценария 1938 года, когда судьбу Чехословакии решили без ее участия.
Мир не имеет права соглашаться на решение Украины без ее участия или надеяться, что территориальные уступки России принесут длительный мир.
Об этом в комментарии Укринформу заявила депутат чешского парламента и бывшая министерка обороны Чехии Яна Чернохова.
Она провела параллель между современной войной России против Украины и событиями 1938 г., когда Великобритания, Франция, Германия и Италия подписали Мюнхенское соглашение без участия Чехословакии.
По словам Черноховой, тогда союзники фактически согласились на передачу Судетской области нацистской Германии в надежде избежать большей войны.
"Мы не имеем права пожертвовать Украиной", - подчеркнула она, добавив, что именно Киев должен иметь ключевое слово в определении послевоенного устройства страны.
Чернохова также раскритиковала дискуссии о возможности "платить за мир территорией". По ее мнению, история Мюнхенского соглашения показывает опасность решений о судьбе государства-жертвы агрессии без его участия.
Отдельно она выразила обеспокоенность российскими ударами по украинской энергетике накануне зимы и призвала не воспринимать разрушение критической инфраструктуры как новую норму.
Эксочительница Минобороны Чехии также заявила о снижении уровня поддержки Украины со стороны нынешней чешской власти. Она обратила внимание, что премьер Андрей Бабиш за десять месяцев не посетил Украину, как и министр обороны Яромир Зуна.
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