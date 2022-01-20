В Чехии Путина сравнили с Гитлером: "Политика поиска компромиссов с Россией — неправильна"

В чешском Сенате убеждены, что Россия сегодня идет по тому же пути, что и Гитлер во время Второй мировой войны.
Глава Сената Чехии Милош Выстрчил сравнил президента России Владимира Путина с тоталитарным лидером Германии Адольфом Гитлером.
Об этом он сказал в интервью чешскому Радио "Свобода", сообщает один из белорусских Telegram-каналов.
По словам Выстрчил, европейская история на примере Гитлера учит демократические страны не идти на уступки перед тоталитарными лидерами.
"Когда тоталитарные страны начинают получать больше влияния и возможностей, потому что демократия пошла на уступки, как это было, например, в Мюнхене с Адольфом Гитлером, это приводит лишь к тому, что они начинают повышать свои требования", — сказал глава чешского Сената.
Он убежден, что Россия сегодня идет по тому же пути, и искать компромиссов с ней не имеет смысла.
"Политика уступок и поиска компромиссов с Россией, которая хочет нарастить влияние и территорию, абсолютно неправильная политика", — сказал Выстрчил.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что вторжение России в Украину имело бы самые серьезные последствия для мира со времен Второй мировой войны.
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