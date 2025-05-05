Чешский премьер сообщил, удается ли обеспечивать Украину вооружением, как запланировали

Петр Фиала / © Associated Press

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С начала года Чехия доставила в Украину полмиллиона боеприпасов.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

«Надеюсь, что мы и дальше будем так эффективно поставлять снаряды большого калибра», — отметил он.

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Он также добавил, что Чехия выступала посредником при поставке 2 тысяч единиц тяжелой техники.

«Мы готовы углубить наш вклад в обучение украинских военных. Мы договорились, что вместе с партнерами по коалиции желающих будем заниматься обучением украинских пилотов. Учеба будет проходить на базах в Чешской Республике. Украина учит пилотов истребителей на чешских моделях, поставляемых в Украину. Успешно продолжается и артиллерийская инициатива, помогающая Украине в обороне. Нам удается обеспечивать поставки так, как мы запланировали это», — добавил премьер.

Напомним, Прага с первых дней войны оказывала Киеву военную и гуманитарную помощь, а также приняла сотни тысяч украинских беженцев. Чехия настаивает на том, что мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной не может быть согласовано без участия Киева.