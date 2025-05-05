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Чешский премьер сообщил, удается ли обеспечивать Украину вооружением, как запланировали
Премьер Чехии заверил, что Украина будет получать все необходимое для победы в войне против России.
С начала года Чехия доставила в Украину полмиллиона боеприпасов.
Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
«Надеюсь, что мы и дальше будем так эффективно поставлять снаряды большого калибра», — отметил он.
Он также добавил, что Чехия выступала посредником при поставке 2 тысяч единиц тяжелой техники.
«Мы готовы углубить наш вклад в обучение украинских военных. Мы договорились, что вместе с партнерами по коалиции желающих будем заниматься обучением украинских пилотов. Учеба будет проходить на базах в Чешской Республике. Украина учит пилотов истребителей на чешских моделях, поставляемых в Украину. Успешно продолжается и артиллерийская инициатива, помогающая Украине в обороне. Нам удается обеспечивать поставки так, как мы запланировали это», — добавил премьер.
Напомним, Прага с первых дней войны оказывала Киеву военную и гуманитарную помощь, а также приняла сотни тысяч украинских беженцев. Чехия настаивает на том, что мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной не может быть согласовано без участия Киева.