В Чехии суд арестовал российского оккупанта Франчетти по запросу Украины

Сейчас он будет ожидать вынесения решения по делу об экстрадиции в Украину.

Городской суд в Праге взял под стражу гражданина России Александра Франчетти, которого подозревают в причастности к оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает Radio Prague по итогам судебного заседания, которое состоялось 14 сентября.

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Сам Франчетти заявил, что отвергает выдвинутые против него обвинения и сказал, что это "шаг к фашизму". Сейчас же под арестом он будет ожидать вынесения решения по делу о его экстрадиции в Украину.

Адвокат Франчетти в зале суда обжаловал это решение. Апелляционная жалоба будет рассматриваться вышей чешской судебной инстанцией через 14 дней.

Напомним, в воскресенье, 12 сентября, в аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти по подозрению в причастности к оккупации Крыма в 2014 году. Задержание гражданина России в Чехии произошло на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.

Франчетти был активным участником в захвате украинского Крыма российскими войсками. 25 февраля 2014 года, он создал в Крыму подразделение под названием "Северный ветер", которое занималось террором проукраинского населения города.

К слову, россиянин занесен в базу "Миротворец", в которой сформированы списки лиц, принимавших участие в российских операциях в Крыму и на Донбассе.

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