Флаг Чехии. / © Associated Press

Прекращение инициативы Чехии по поставке боеприпасов Украине , что возможно в случае смены власти в стране, было бы выгодно России.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает iDnes .

Он отметил, что по чешской инициативе сейчас присоединилось уже 15 стран. Именно благодаря этому, говорит Липовский, удалось в пять раз уменьшить российское преимущество в артиллерии на поле боя и способствовать удержанию украинских линий фронта.

По его севу, прекращение инициативы было бы "настоящим подарком" для президента-диктатора России Владимира Путина, а "те, кто об этом говорит, рискуют безопасностью всей Европы".

Глава МИД Чехии подчеркнул, что Украина борется не только за собственное выживание, но и за безопасность всей Европы, поскольку является барьером против российского империализма.

Отметим, что до конца этого года Украина может получить еще около 1,8 млн артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии.

Напомним, The Wall Street Journal сообщило о том, что США согласовали продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM дальнего радиуса действия. Они должны прибыть в Украину примерно через шесть недель. Это решение, по данным источников, станет важным шагом по усилению возможностей украинской армии на фронте.

