В чем был смысл переговоров в Стамбуле: Портников раскрыл обман Трампа

Трамп обманул Зеленского, заставив принять предложение Путина о переговорах в Стамбуле / © ТСН.ua

Реклама

Так называемые прямые переговоры между Украиной и Россией, на которые российский диктатор Владимир Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского, а затем проигнорировал их, не имели шансов принести какие-то реальные договоренности по мирному урегулированию.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в эфире «Эспрессо».

«Нужно понимать одну важную вещь. Всех этих переговоров в Турции не было, если бы Трамп их не поддержал. А поддержал он эти переговоры с одной целью — он хотел доказать, что эту проблему может решить только он. Он хотел, чтобы украинцы поехали в Турцию не потому, что был шанс на мир, а потому, что нам предстояло продемонстрировать, что этого шанса нет», — отметил Портников.

Реклама

Он уверен, что Трамп хотел, чтобы переговоры в Стамбуле состоялись и показали, что Зеленский «не имеет козырей на руках», как ранее уже заявлял американский президент.

«Это был обман. Заставить Зеленского послать туда делегацию, чтобы обмануть его, а потом сказать, что договориться с Путиным может только он», — заявил Портников.

По его мнению, Трамп считает, что все должны принять условия, о которых он договорится с Путиным.

«Фактически Трамп хочет договариваться только с Путиным, а все остальные должны с этим согласиться, потому что не могут самостоятельно договориться с российским диктатором. Вот и вся мысль. Именно в этом был весь смысл переговоров в Турции», — подытожил Виталий Портников.

Реклама

Напомним, военный эксперт Иван Ступак считает, что Путин не готов к диалогу и не пойдет на мирные переговоры к провалу российского летнего наступления. Поэтому переговоры с Россией возможны не ранее осени.