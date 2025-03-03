В чем главная идея месячного перемирия: во Франции объяснили

Месячное перемирие в Украине "в воздухе, море и энергетической инфраструктуре" должно продемонстрировать готовность Путина к переговорам, говорит глава МИД Франции.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что риск войны в Европе сейчас самый высокий за последние десятилетия. Месячное перемирие, предложенное Великобританией и Францией, он назвал предпосылкой для настоящих переговоров.
Об этом пишет BFMTV.
"Риск войны на европейском континенте, в Европейском союзе еще никогда не был столь высоким, потому что в течение почти 15 лет угроза продолжала приближаться к нам, линия фронта продолжала приближаться к нам", – сказал он.
По словам министра, именно поэтому Франция в течение семи лет усиливает обороноспособность, а европейские страны начинают осознавать реальность угрозы.
Отвечая на вопрос о месячном перемирии в Украине "в воздухе, море и энергетической инфраструктуре", предложенный Францией и Великобританией в воскресенье, Жан-Ноэль Барро назвал это "предпосылкой".
"Это перемирие в воздухе, на морях и в энергетической инфраструктуре будет служить демонстрацией доброй воли Владимира Путина, когда он обязуется на это перемирие. Именно тогда начнутся настоящие переговоры о мире, потому что мы хотим мира, но мы хотим крепкого мира и продолжительного мира", — пояснил министр.
Напомним, вчера после лондонского саммита президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Британия предлагают месячное перемирие в Украине "в воздухе, море и энергетической инфраструктуре". Британский премьер Кир Стармер уточнил, что это решение так и не согласовали.
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