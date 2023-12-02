В Чернигове чиновник "погорел" на взятке в более 140 тысяч гривен — подробности

В Чернигове задержан начальник управления капитального строительства городского совета по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако.

"Сотрудники киевского УСР (управление стратегических расследований – ред.) задержали начальника управления капитального строительства Черниговского городского совета. Его подозревают в получении взятки", — рассказал он.

Ломако дал поручение подготовить проект распоряжения об отстранении Вячеслава Почепа от должности.

"Что это было на самом деле — установит следствие. Городской совет способствует правоохранительным органам. Город ждет объективное и беспристрастное следствие", — прокомментировал Александр Ломако.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции, начальник управления городского совета задержан за получение более 140 тыс. грн

"Должностное лицо требовало 10% "отката" за подписание актов выполненных работ и финансовые расчеты по ним. Сумма неправомерной выгоды составила более 142 тыс. грн. 30 ноября полицейские задержали начальника управления горсовета при получении второй части взятки – 101 700 гривен. Неделей ранее он получил 40 600 гривен", — рассказали подробности правоохранители.

Чиновник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса и ему уведомлено подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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