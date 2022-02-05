В Черногории парламент отправил в отставку пророссийское правительство

Премьеры значительных результатов. Кроме того, Кривокапича критиковали за то, что он ориентируется на Сербию и Россию.

Парламент Черногории отправил в отставку коалиционное правительство страны Здравко Кривокапича.

Об этом сообщило "Радио Свобода".

Также читайте Беларусь применила санкции относительно Сербии и Лихтенштейна

Государственное СМИ Черногории фактически признало ЛНР и написало о нападении со стороны Украины | Новости мира

Отмечается, что решение поддержали 43 депутата из 81-го. Против выступили 11 избранников. "Объявляю, что Скупщина проголосовала за недоверие 42-му правительству Черногории", — объявил председатель законодательного собрания Алекса Бечич.

Следует заметить, что вотум недоверия инициировала самая маленькая из коалиционных партий URA вице-премьер-министра Дритана Абазовича. Именно она ориентирована на вступление в Евросоюз. Впрочем, большинство избранников считают, что за год работы премьер и его правительство не показали значительных результатов. Кроме того, Кривокапича критиковали за то, что он ориентируется на Сербию и Россию, а процесс интеграции в ЕС тормозит.

Премьер и большинство министров во время дебатов о недоверии покинули зал заседаний. Впрочем, Здравко Кривокапич будет в должности, пока в стране не появится новое правительство. Ориентировочно они должны пройти в мае.

Кстати, черногорское коалиционное правительство сформировали в начале декабря 2020 года. В его состав вошли представители блока "За будущее Черногории" Кривокапича, коалиции Мир есть наша нация и движения URA. Впервые за 30 лет в правительство не попали представители демократической партии социалистов президента Мило Джукановича.

Как сообщалось, государственное СМИ Черногории фактически признало ЛНР и написало о нападении со стороны Украины. Новость с заголовком "Украинцы напали на Луганскую республику?" — с вопросительным знаком – появилось на сайте государственной телекомпании RTCG. В нем, ссылаясь на заявление пресс-службы офицера так называемой ЛНР, журналисты пишут об обстреле украинской армии.

Читайте также: