В четвертую годовщину вторжения в Кремле сделали циничное заявление о главной "цели" войны

Владимир Путин. / © Associated Press

После четырех лет полномасштабного вторжения в Украину в России продолжают делать циничные заявления о «целях» войны, которую россияне вызывающе называют «сво».

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

«Полностью цели спецоперации пока не достигнуты, поэтому "сво" продолжается», — нагло высказался пресс-секретарь «фюрера» и добавил, что цель начатой в Украине войны — «безопасность людей на Донбассе».

Кроме того, Песков лживо заявил, что Кремль «сохраняет открытость для достижения целей "сво" дипломатическими средствами».

«В любом случае интересы страны будут обеспечены», — подчеркнул представитель Кремля.

Не удержался Песков, чтобы не бросить обвинения в адрес стран Европы, которые якобы «вынашивают цель по уничтожению» России. Мол, «сво» превратилась в «противостояние России и Запада».

Напомним, в видеообращении по случаю дня защитника отечества в РФ диктатор Владимир Путин размахался «ядеркой», а также заявил о намерении и дальше существенно усиливать военный потенциал страны-агрессора и призвал общество к полной милитаризации. Кроме того, «фюрер» объявил 2026-й «годом единства народов России» вокруг «священного долга».

При этом украинский лидер Владимир Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения. В частности, президент подчеркнул, что план Путина «взять Киев за три дня» окончательно провалился. Он заявил, что украинцы стремятся к завершению войны, однако никогда не согласятся на сценарий, который бы поставил под угрозу существование государства.